Deja balacera cinco muertos y dos heridos en Jalisco

Saldo preliminar de cinco muertos, al menos dos heridos y tres detenidos dejó una serie de hechos violentos suscitados hoy en un lapso de 30 minutos en Tlajomulco y Zapopan.Las autoridades no descartan que todos estén relacionados.Primero, a las 7:27 horas, patrulleros del primer Municipio acudieron al Fraccionamiento Villas de San Martín con la finalidad de verificar una agresión a balazos.Al llegar encontraron a dos muertos, uno integrante de la Fiscalía del Estado, quien había sido baleado; y otro, vecino del lugar, que presentaba huellas de atropellamiento.De acuerdo con versiones extraoficiales, sujetos no identificados agredieron a tiros al policía y después arrollaron al colono, ajeno a los hechos, cuando estaban del sitio.Luego, a las 7:42, autoridades recibieron el reporte de otras dos personas baleadas en Residencial Jardines del Edén, un fraccionamiento contiguo.Cuando arribaron confirmaron que un segundo investigador había perdido la vida en el cruce de Eva y Joel, y que su hijo, menor de edad, estaba herido.Las víctimas fueron sorprendidas cerca de su domicilio y en presencia de la esposa del servidor público.El tercer incidente se registró a las 7:57 horas en la Colonia Rinconada del Auditorio, en Zapopan.La coordinadora de los puestos de socorro de la Fiscalía, cuya identidad no se difundió, se encontraba con su marido cuando individuos les dispararon, dejando lesionado al hombre.La agresión se dio en Alberto Cinta y Mariano Bárcenas, según autoridades.Más tarde, alrededor de las 9:00, se suscitó un enfrentamiento en Eva y Adán, en Jardines del Edén, a unas cuadras de donde momentos antes habían asesinado al segundo policía.El tiroteo atrajo a decenas de uniformados municipales y estatales y soldados que se apoyaron con el Blackhawk del Gobierno estatal y el helicóptero Zeus de la Policía de Guadalajara.El incidente concluyó alrededor de las 10:15 horas, en un ambiente de miedo e incertidumbre por parte de vecinos.El Fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís dio a conocer que, derivado de ello, dos civiles armados perdieron la vida en una casa de seguridad y que otros tres sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público.También se aseguraron armas de fuego y granadas."Están tres personas a disposición del Ministerio Público para investigación y hay dos personas fallecidas, que fueron las que estuvieron haciendo disparos y lanzando granadas a personal de la corporación", informó en la zona del enfrentamiento.A través de Twitter, el Gobernador Enrique Alfaro, quien se encuentra en Chicago, aseguró que estaba al pendiente de los hechos.La Fiscalía convocó a rueda de prensa a las 18:00 horas para dar a conocer más detalles de los eventos.