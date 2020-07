Deja Bautista atrás tema de abuso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sin preocupaciones ni ningún compromiso legal es como se encuentra Mario Bautista, a unos meses de haber sido señalado de presunto abuso sexual contra cuatro mujeres, entre ellas menores de edad.



“Todo pasa por algo, realmente esa situación ya se cerró, se acabó el chisme, se concluyó legalmente como tenía que haber sido siempre.



“No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido cierto hubiera salido y mostrado mi cara y decir ‘la cag…’. Porque así es, así tienes que enfrentar las cosas, pero cuando no es verdad... por eso no me quise involucrar en el más mínimo sentido”, afirmó Bautista en conferencia de prensa.



A finales de marzo, Isabel, Daniela, Inés y Alexa acusaron al cantante de 24 años de haber sido abusadas, alcoholizadas y drogadas, tras haber asistido a una reunión en la casa del intérprete en Acapulco.



“Yo veía en la tele a estas niñas y decía: ‘no puedo creer que haya gente así’, que las niñas estuvieran disque llorando, otras ya no sabían ni qué hacer, yo decía: ‘¡wooow!, ¿por qué hacen esto para dañar a alguien?, ¿por qué ser así?’.







“No le quise dedicar nada de energía a esto, lo dejé de un lado, se arregló legalmente como tenía que ser, se cerró, estoy feliz de la vida, agradecido. Todo pasa por algo, ellas tuvieron su lección, todos podemos sacar lecciones de esa situación y es más, yo estoy agradecido”, aseguró Bautista.



De acuerdo con el también youtuber esta situación no tuvo ni siquiera carpeta de investigación, puesto que, sostuvo, no existió el caso.



“Las malas experiencias son las que nos hacen recapacitar, si sólo vivimos buenas experiencias no vamos a tener esa conciencia de distinguir lo bueno de lo malo.



“Lo que me deja es reflexionar sobre la conciencia del ser humano, que existen estas dos fuerzas en la vida en general: blanco y negro, control y descontrol, felicidad y tristeza”.



Bautista anunció que el 14 de noviembre ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su quinto aniversario, bajo las estrictas medidas sanitarias.