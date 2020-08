Deja Celso Piña una honda huella

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con un programa especial y mucha música se recordará a Celso Piña a un año de su fallecimiento. La empresa Multimedios transmitirá un programa especial este sábado, a partir de las 16:00 horas, para honrar al artista regiomontano que dejó una huella imborrable en la música popular.



Por otro lado, la cantante cubana-mexicana Leiden, con quien Celso grabó el tema Tu Boca, una de las últimas colaboraciones que el regiomontano hiciera en vida, también realiza un homenaje al “Rebelde del Acordeón” con Cumbia de Luna Roja, composición inspirada en la partida de Celso y que hoy sale al mercado.



“La sorpresiva y lamentable muerte del maestro me hizo un nudo en el corazón. No solo fue precipitado, sino que nos dejó una galaxia de cosas por decir a todos los que tuvimos la oportunidad de convivir o colaborar musicalmente con él.



“Esa noche no pude dormir, y a la mañana siguiente amaneció conmigo una melodía que tuve sin más remedio que transcribir; era una carta póstuma donde le agradezco toda la generosidad y el apoyo a mi trabajo como parte de la nueva escena musical. Así surgió Cumbia de Luna Roja con todo mi cariño, porque cumbiando es la mejor manera de honrar su nombre. ¡Hasta siempre, rebelde!”, manifestó Leiden, cita que recogieron diversos medios del centro del país, y que describe el sentir de la cantante, quien la interpretó por primera vez en vivo el pasado 31 de julio en un concierto virtual.



No lo olvida La Ronda



Hace un par de días Alejandro Zea, exmánager de Celso, anunció que los integrantes de La Ronda Bogotá planearon honrar al músico con el relanzamiento de una nueva versión del tema Cumbia Maravillosa.



“Este tema ya lo había grabado Celso hace muchos años, pero antes de morir volvió a grabar la voz, y ahora todos los músicos de La Ronda la grabaron con un sonido más energético”, externó Zea en entrevista con el periódico El Norte.



Hoy se cumple el primer aniversario luctuoso del llamado “Cacique de la Campana”, por lo que se eligió esta fecha para rendirle un tributo, que incluye diversas actividades.

“Se hará un programa especial: grabamos tres canciones y se lanzarán en el canal de YouTube oficial de Celso”, refirió.



Las nuevas versiones son de los temas Cumbia de la Paz, Reina de Cumbias y Cumbia Sobre el Río, en el primero colabora The Guadaloops, en el segundo Nortec Bostich + Fussible, y en el tercero Pato Machete y Trono Mob.



Asimismo, el exmánager de Celso, afirmó que aún se mantiene el plan para realizar un documental sobre la vida y obra musical del “Rebelde del Acordeón”, fallecido el 21 de agosto de 2019, a los 66 años.