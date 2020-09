Deja Checo la puerta abierta para Red Bull

Escuchar Nota

Ciudad de México-. ¡No le cierra las puertas! Luego de que en las últimas semanas el nombre de Checo Pérez, sonó fuerte para llegar a los controles de la escudería Haas, tras terminar su ciclo de siete años con Racing Point (antes Force India), el piloto mexicano reconoció que no existe un acuerdo definitivo.



En entrevista con Noemí de Miguel en Movistar+ F1, Checo reveló cuáles son las necesidades que busca en su próximo proyecto, donde además explica que no descartaría unirse a Red Bull.



“Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. Y de lo que hay más posible, todavía no hay nada que lo haga.



“Me convencería sin ninguna duda (Red Bull), es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años”, sentenció el piloto mexicano.