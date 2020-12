Deja choque dos personas lesionadas en alcaldía Cuauhtémoc

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un policía tras chocar en la calle López esquina con Artículo 123, alcaldía Cuauhtémoc.



El accidente se produjo entre una camioneta particular blanca de la marca RAM y una de la misma marca pero de la agrupación Marco Polo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).



El policía tuvo varios golpes por lo que fue llevado por una ambulancia para su atención hospitalaria.



Mientras que Andrés de 21 años, conductor de la camioneta RAM particular tuvo una lesión en la rodilla pero no fue necesario su traslado.



De acuerdo con versiones extraoficiales la patrulla se habría pasado el alto, razón por la que habrían chocado los dos vehículos.