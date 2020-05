Deja coronavirus ola de desempleo en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una nueva oleada de desempleo, que en la mayoría son consecuencia de la pandemia del coronavirus, con liquidaciones mínimas, presumiblemente ilegales, han saturado las oficinas de las juntas de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad.



Hace un mes, Jorge Luis García fue despedido de un restaurante de alitas junto con sus compañeros, y a la fecha no se ha resuelto la liquidación.



“La situación que estamos viviendo ahorita es que no encuentro trabajo en ningún otro lado. Soy cocinero. Ya nos citaron porque nos quieren dar 600 pesos, pero yo ya cargué deudas, y tengo problemas con eso. A mí 600 pesos no me sirven para nada”, comentó.



Otro caso es el de María Guadalupe Herrera Torres, que por 14 años trabajó en una tintorería ubicada al norte de la ciudad, en la colonia Los Pinos. Al llegar la contingencia cesaron a casi todo el personal.



“Supuestamente nos habían dado cuatro semanas para pagarnos completo y sólo pagaron tres, de allí nos quitaron vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo y seguridad social, ya estamos sin seguro”, apuntó.



Avanzan quejas



Contrario a lo que veía venir, han sido pocas las denuncias que han llegado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, durante los primeros dos días.

“Sólo se han registrado 213 querellas contra empleadores que aplicaron despidos entre marzo y mayo”, confirmó Gilberto Silva González, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo.



“Desconocemos si esto se vaya a disparar o no, porque se ha dado a conocer que muchos trabajadores han sido despedidos, pero eso no significa que eso se vaya a traducir en demandas; porque otros de los servicios que ofrecemos es citar a los trabajadores que han sido despedidos y a las empresas, para que se pague su liquidación”, afirmó.



Recordó que por la contingencia en las últimas semanas, la Junta Local solo estuvo haciendo trabajo interno, sin atención al público, por lo que no se recibieron más denuncias.



“Creo que son pocas denuncias a lo que normalmente llega. Acabamos de reabrir las oficinas para quejas el pasado lunes.



“Esperábamos una oleada de denuncias por la contingencia, pero en realidad no han sido tantas. Para darnos una idea, para estas fechas del 2019 traíamos un 43% más de lo que va en 2020”, comentó.



El año pasado, a esta fecha se habían registrado mil 950 demandas. Al corte de ayer, la Junta de Saltillo, terminó registrando mil 100.





A finales de marzo, al iniciar la contingencia sanitaria, Luis Alberto Arriaga, de 47 años, fue despedido de una empresa que presta servicio a comedores industriales, bajo el argumento de que al tener diabetes formaba parte de la población de riesgo.



No lo mandaron a descansar, de vacaciones o de permiso. El cese fue fulminante, con una liquidación de apenas mil 500 pesos.



Y como ha estado el panorama económico, durante los meses subsecuentes no ha podido encontrar trabajo.



“Sí (lo he buscado), pero con lo de la diabetes es más difícil que te lo den.



En todos los trabajos preguntan que si padeces de alguna enfermedad. Te dicen que después te avisan, y ya tengo tres meses sin trabajar; todo lo que es la contingencia y ni una ayuda de algún lado, por ninguna parte”, dijo.