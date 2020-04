Deja crisis sanitaria a soldador sin trabajo ni sustento para su familia

Escuchar Nota

“Tienen razón porque yo entiendo a las autoridades y es por un bien de nosotros, pero también compréndanos a nosotros, que nosotros no tenemos otro sustento. Que nos apoyen, que nos apoyen ahorita que estamos así, he escuchado al señor alcalde Manolo Jiménez, he escuchado a Riquelme de que hay apoyos y están tomando cartas en el asunto y yo no contradigo nada pero aquí no ha llegado nada, con nosotros no ha llegado nada”.

“La despensa pues ya no hay, el refrigerador ya lo empeñé ya es todo lo que que queda, ya no hay nada, no tenemos ni jabón, lo más indispensable que es jabón, frijol, ya no tenemos nada, el refrigerador ya se empeñó, no puedo tener comida hecha porque se echa a perder”.

“No podemos salir de casa, ya salí a buscar trabajo, no hay trabajo en ningún lado, ahorita en la mañana fui a lavar dos carros aquí a bodega Aurrerá, llegó la municipal y pues con todo su derecho, tienen razón, me dijo que no podía estar ahí esperando ningún vehículo”.

René Guerrero es un soldador de oficio que, sus ingresos apenas le alcanzan para mantener a sus tres hijas y a su esposa. Vive en una modesta casa en la, al oriente de la ciudad, la pandemia del coronavirus lo afectó y no porque resultara contagiado, si no porque se quedó sin trabajo.René es uno de los miles de personas que no tienen un empleo formal y que no reciben un apoyo de Gobierno, esta pandemia ya acabó con lo poco que tenía, a gritos pide ayuda tanto del Gobierno como de la ciudadanía.La semana pasada le cortaron la electricidad y pidió ayuda a uno de sus vecinos, pero es una solución temporal, llegó a un acuerdo con la compañía de internet, lo considera indispensable para queen un celular austero es donde realizan sus tareas.René lo único que, se encuentra desesperado, no consigue trabajo y cuando lo logar no puede realizarlo debido a las medidas sanitarias.La realidad de René y su familia es muy diferente a la de las personas que pueden hacermientras practican yoga, ven series o suben historias a sus redes sociales. Es la realidad de miles de familias mexicanas para las que el coronavirus solo significa más pobreza.Si desea ayudar ay a su familia, puede comunicarse a la línea de esta casa editorial: