‘¡Deja de intentar ligarte a tus alumnas!’

Ciudad de México.- Estudiantes del plantel número 13 del Colegio de Bachilleres, en Chiapas, participaron en el “Tendedero del acoso”, en el cual las alumnas especialmente acusaron a docenas de maestros, pero además prendieron veladoras y pusieron flores blancas en el piso y advirtieron que nunca más tendrán la comodidad de su silencio.



El “Tendedero del acoso” fue instalado en el interior de la escuela ubicada en la colonia Buenos Aires al sur de la Tuxtla Gutiérrez, ahí las jovencitas formaron una fila sentada frente a los varones estudiantes y se leían frases como “Somos la Generación que no pide un cambio, sino lo exige”; “Ya aprendimos a gritar y no nos van a callar”.



Además, acusaron a docentes como uno de apellido Carrillo de exigirles portar vestido para dar su clase; “Ing. Jorge cuando nos mire obscenamente mejor piense en su madre”. “No por ser mujer tengo que cocinar, depilarme, ser ama de casa, hablar como señorita, ser abusada”. “Lastima que la maestría, el doctorado no quita lo hombre, lo misógino y lo pen…”.