Deja Día del Padre buen nivel de venta

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Sin duda alguna el fin de semana fue bueno en cuanto a ventas porque prácticamente fue el primero de negocios abiertos después de muchas semanas, pero no hay punto de comparación, nada que ver con el Día del Padre de otros años”.



Así lo expresó el director gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, César Valdés Ramos, quien consideró que “para como están las cosas, creo que fue bueno, pues ya los negocios experimentaron lo que será ‘la nueva realidad’.



“Con todos los protocolos que exigen las autoridades de Salud, con gente formando fila a la puerta de los negocios y en el interior solo determinado número de clientes, y hasta que no salgan unos, no pueden entrar otros, y todos con cubrebocas y guardando la sana distancia, entonces así será ahora la nueva realidad en el comercio.



“La verdad es que sí hubo movimiento, pero es imposible hablar de cifras o cantidades porque con el Covid-19 ya no habrá manera de comparar cómo nos fue contra las ventas del Día del Padre de otros años, hasta la forma de comparar va a ser distinta de aquí para adelante.



“Lo que sí, fue un respiro para muchos negocios, que no tenían ingresos desde hace meses y que ahora ya pudieron recibir algo de flujo gracias a las ventas por el fin de semana del Día del Padre”, expresó Valdés Ramos.