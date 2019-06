Deja explosión 2 muertos y 8 heridos en Jalisco

La fuga de gas LP en una línea de abastecimiento en un negocio en Tepatitlán provocó una explosión que dejó como saldo dos muertos y ocho heridos.De las víctimas lesionadas, son cinco mujeres y tres hombres.Protección Civil del Estado indicó que el siniestro se presentó cuando una pipa estaba despechando el combustible en un negocio ubicado en el Centro de la Ciudad, se presentó la fuga y un chispazo provocó la explosión que derivó también en el incendio de un edificio.Poco después de las 10:50 horas de este sábado, se reportó la explosión en un negocio de alimentos ubicado en la Calle Juan José Espinoza, en el primer cuadro de la Ciudad.Bomberos de Tepatitlán acudieron a apagar el incendio y poco tiempo después reportaron que ya estaba controlado, aunque todavía no lo extinguen totalmente.La Cruz Roja informó que se han trasladado a hospitales y puestos de socorros, a por lo menos ocho personas que caminaban por la zona cuando ocurrió el siniestro.De acuerdo con autoridades, los dos fallecidos están atorados debajo de una estructura y no se sabe qué pasó con el operador de la pipa, así como con las personas de la finca.El edificio en llamas era conocido por ser la oficina de una empresa de transporte foráneo; no se informó para qué era utilizado actualmente."Tras establecer contacto con las autoridades municipales, el Gobernador Enrique Alfaro giró instrucciones a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como a personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU para que se brinden total apoyo, priorizando acciones de rescate, atención y evaluación de posibles daños en fincas aledañas para garantizar la integridad de la población", informó en un comunicado el Gobierno del Estado.Personal de la Secretaría de Seguridad Pública resguarda la zona.