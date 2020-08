Deja heridas a 2 mujeres y escapa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por no respetar un señalamiento de alto en la colonia Doctores, un conductor chocó una camioneta y la hizo volcar; dos mujeres resultaron lesionadas, mientras que el responsable se dio a la fuga.



El accidente ocurrió a las 20:30 horas de ayer, cuando Luisa Hernandez Dávila, de 45 años, circulaba en una camioneta Honda CR-V por la calle Luis María Siller Sánchez, y al llegar al cruce con Eduardo Dávila, una camioneta tipo pick up blanca, con placas de Texas, no respetó el alto.



Por tal motivo impactó a la camioneta Honda y debido a la velocidad la hizo volcar quedando con los neumáticos hacia arriba, para luego darse a la fuga dejando a la conductora y a su acompañante lesionadas.



Al lugar arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Norte, quienes procedieron con la valoración de las afectadas, quienes fueron trasladadas hasta un hospital privado en estado estable.