Deja inservible un auto al pasarse alto

Por no respetar una señal de alto, un conductor provocó un fuerte accidente vial, la mañana de este lunes en el fraccionamiento Valle de San Agustín, el cual dejó cuantiosas pérdidas materiales.El presunto responsable fue identificado como Hugo Alejandro Muñoz Rodríguez, quien alrededor de las 8:00 horas se desplazaba hacia el sur por la calle Lago Negro, en una Ford Taurus blanca.Según se dio a conocer, el señalado no hizo el alto correspondiente en el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio y se atravesó sin precaución, quitándole el derecho de paso a un Dodge Visión rojo que transitaba hacia el oriente.El conductor del coche, de nombre Luis Miguel Cardona, no tuvo el tiempo suficiente para esquivar a la camioneta y la impactó por la parte trasera.Tras la colisión, el joven perdió el control del volante y su auto subió el camellón central y posteriormente se impactó contra la banqueta, quedando a punto de meterse a un terreno baldío.Ninguno de los participantes del percance resultó lesionado, sin embargo el vehículo afectado quedó en pérdida total y obstruyendo uno de los carriles, lo que afectó el tráfico varios minutos.Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de la situación y entrevistarse con ambas partes para deslindar responsabilidades.