Deja Johnny Depp de ser rentable tras fracaso de nuevo filme

“Es casi irreconocible detrás del daño solar, las manchas del hígado y una barba maltrecha y manchada, en lo que se siente como una extensión de la interpretación gonzo que hizo de Hunter S. Thompson en Pánico y Locura en Las Vegas”, reconoce Variety en su reseña de la película.

El poder magnético que teníaen taquilla parece que, finalmente, se ha esfumado, pues la nueva película del exvenerado actor,, tuvo un fin de semana de estreno sumamente desastroso en Estados Unidos.Según cifras del New York Post y Box Office Mojo, el nombre de Depp parece que yade rentabilidad, ya que la cinta recaudódólares.Si bien la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto negativo en los ingresos cinematográficos de toda la industria, Minamata ni siquiera figura entre elde los últimos 12 meses.El drama histórico serbio Dara of Jasenovac, que estrenó este fin de semana, le ganó al filme de Depp, al recaudar 15 mil 11 dólares; hace 13 semanas, por ejemplo, la comedia de terrordurante sus tres primeros días de estreno.Minamata se basa en el libro homónimo sobre el fotógrafo de guerra de la revista, cuyos viajes por Japón documentaron los efectos del envenenamiento por mercurio en una pequeña ciudad.Como es costumbre en varios de sus papeles, Depp no se parece en nada a sí mismo en la cinta.La cinta se estrenó en elen febrero de 2020 y fue principalmente una creación de Depp, según dijo su director a Deadline el año pasado.