Deja Lowe’s tristeza y descontento en Saltillo

Con el cierre de la tienda Lowe’s en Saltillo, decenas de trabajadores se quedaron sin empleo y conmocionados, pues aseguraron que pese a que desde hace dos meses se habló de un posible cierre, nunca se les confirmó oficialmente el hecho.Ayer, trabajadores externos llevaron a cabo el retiro de los materiales construcción que aún quedaban en las instalaciones ubicadas en el bulevar Nazario Ortiz Garza y Lafragua.Zócalo Saltillo obtuvo declaraciones de uno de los encargados del establecimiento, quien dijo desconocer los motivos por los que Lowe’s decidió cerrar sus puertas y se negó a proporcionar más información.Al lugar también acudieron compradores que pese a que ya había pagado por diversos productos, aún no los recibían y desconocían cuál sería el protocolo de entrega de los materiales, pues ningún representante de la empresa se había contactado con ellos.“Yo hice mis compras en línea y pagué 3 mil pesos por pasto sintético que no me han entregado, pese a que en días pasados me informaron que ya se encontraba en la tienda y ahora nadie me da respuesta; hasta en la página se han escondido”, indicó una afectada.Ante las quejas e incertidumbre, la Procuraduría Federal del Consumidor delegación Coahuila acudió a supervisar el estatus de los derechos de los consumidores y afirmó que estos no quedarán en indefensión.El encargado del despacho de la Profeco en el estado, Alfredo García Macías, destacó que existen posibilidades de requerir la entrega del material ya pagado, pues se tiene la facultad de requerir el producto a los proveedores.Dedicada a la distribución de productos para el hogar y la construcción, la cadena estadunidense decidió cerró operaciones en todo el país. Mediante su sitio de internet, agradeció y dio a conocer direcciones de correo electrónico a las que se pueden comunicar los clientes y proveedores en caso de alguna duda o comentario.“Queremos agradecerles a todos su lealtad y confianza durante todos estos años que nuestra empresa operó en México. En especial agradecerles por el compromiso mostrado durante los últimos meses”, se lee en un comunicado.En el último trimestre de 2018 Lowe’s anunció que evaluaba la posibilidad de salir del mercado mexicano, decisión que concretó ayer.Lowe’s llegó a México en 2010 y a la fecha operaba 13 tiendas en todo el territorio nacional, una de ellas en Saltillo.Se esperaba que las tiendas de la cadena en el país fueran vendidas a su competidor The Home Depot o a Sodimac, de la chilena Falabella, socia de Soriana.