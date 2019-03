Deja Peña morir red de refinación

Durante la Administración de Enrique Peña Nieto se dejó morir el sistema nacional de refinación y esta situación podría hacerse crónica si no se invierte en recuperar las seis refinerías que tiene el país, advirtieron especialistas.En el Gobierno de Felipe Calderón la actividad se estancó, pero para la Administración siguiente, las seis refinerías reportaron una caída estrepitosa en su nivel de utilización.Del periodo 2012 a 2018, la capacidad de refinación de gasolinas de Cadereyta cayó 33 por ciento.En Madero cayó 90%, Minatitlán 62%, Salamanca 4%, Salina Cruz 41% y en Tula 53 por ciento.Por esa razón, al cierre de 2018, el 78% del consumo de gasolina se cubrió con importaciones, cuando en 2012 era 49%, según estadísticas de la Secretaría de Energía.Actualmente el sistema nacional de refinación opera apenas al 40% de su capacidad y dos refinerías están fuera de operación desde la administración pasada.Especialistas reconocen el nivel crítico al que llegó el sector, pero alertan que el Gobierno actual no está destinando recursos suficientes para revertir la situación.El presupuesto asignado este año para el sistema nacional de refinación es insuficiente, pues de los 2 mil 800 millones de dólares proyectados para esa actividad, 2 mil 500 millones serán para construir Dos Bocas, dejando 300 millones de dólares al resto de las seis refinerías, explicó Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.Oscar Scolari, CEO y fundador de Rengen, empresa dedicada a la construcción de refinerías, agregó que con inversión suficiente, en un máximo de tres años, las seis refinerías podrían estar funcionando.“Hay plantas que están paradas por un compresor, no les dieron recursos y las plantas empezaron a caer”, afirmó Scolari.La refinería de Cadereyta produjo en enero de 2019 un total de 130 mil barriles diarios de petrolíferos, 31% del total generado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR). Aunque dicha cifra que aunque está lejos de su capacidad total, ésta es la mayor proporción que ha tenido la planta desde que hay datos disponibles a partir de 1999.