Deja Tuzas vivir a las Rayadas

Las Tuzas dejaron vivir al mejor equipo de la Liga MX Femenil.El conjunto hidalguense derrotaba 3-0 a Rayadas, líderes del certamen, pero no pudo contener el último embate de las de la Sultana que dejaron la llave abierta luego de caer 3-2 ante el Pachuca.Las pupilas de Eva Espejo supieron mantener a raya a las visitantes que generaron tres de gol en la primera mitad, pero entre el palo y la guardameta Alejandría Godínez evitaron que el Monterrey se les adelantara.Daniela Solís fue la jugadora de mayor peligro en los primeros 45 minutos pues mandó un cabezazo al poste al minuto 18' y al 29' se plantó mano a mano con la portera y le estrelló el balón en los pies.A las locales les costaba mantener la pelota pero supo aprovechar la contra. El primer aviso lo dio Esbeydi Salazar al 38' con un desborde que dejó en las manos de la guardameta, pero un minuto después aprovechó un rebote dentro del área para tirarse de tijera y mandar el balón a la red a pesar de que Claudia Lozoya había desviado el esférico.En el complemento, Pachuca se mantuvo con la misma actitud de cazar aprovechando los espacios largos y así encontró un balón a profundidad que Lizbeth Ángeles mandó a las redes después de clarear a la portera al 57'.Tres minutos más tarde, Salazar entró al área y después de un primer intento desviado por la portera puso el 3-0.Monterrey no bajó los brazos y Desireé Monsiváis 3-1 al 64', aprovechando que la barrera tuza no guardó posición recortó distancias y al 87' marcó su doblete desde los 11 pasos.Pachuca pudo llegar a la Sultana con el boleto en la bolsa, pero ahora tendrá que aguantar el embate del que fue el mejor en el torneo y que con una victoria de 1-0 tendría su lugar en la Final.