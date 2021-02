Deja una lesionada aparatoso accidente

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Por realizar una maniobra no permitida sobre la cinta asfáltica, un residente de San ángelo, Texas que se dirigía al ejido Cristales, municipio de Jiménez, Coahuila, provocó un aparatoso accidente, donde su pareja resultó lesionada, afortunadamente no de gravedad.



Este accidente ocurrió la noche del viernes en el tramo comprendido entre San Carlos y ejido La Potasa.



El responsable, identificado como Eloy Salas Venegas, de 59 años, conducía una camioneta en color azul de la marca GMC Sierra modelo 2004.



Al realizar la maniobra no adecuada porque se había pasado del entronque que habría de utilizar, provocó ser impactado por un tráiler de la marca Kenworth modelo 2010, el cual conducía en esos momentos Antonio Salazar, de 34 años.



La pareja de Eloy Salas resultó con varios golpes, afortunadamente no de gravedad, pero aun así fue trasladada a un nosocomio de esta ciudad.



Al lugar del accidente arribaron elementos de la Guardia Nacional división Caminos para tomar conocimiento, autoridad que se encargaría de deslindar responsabilidades.