Deja voraz incendio a familia saltillense en la calle

Monserrat Rodarte | Ulises Juárez | Saltillo, Coah.- A tres semanas de haber llegado a habitar una vivienda, ayer por la madrugada un voraz incendio dejó a una familia en la calle.



Los hechos se presentaron minutos después de la 1:00 horas en la vivienda marcada con el 169 de la calle Tunas, en la colonia Loma Linda, cuando vecinos del sector se percataron de una densa capa de humo proveniente de dicha casa.



Al salir para ver lo ocurrido, vieron que el complejo era consumido por las feroces llamas, por lo que rápidamente solicitaron la presencia del departamento de Bomberos mediante el 911.



Mientras se llevaban a cabo los trabajos para combatir el siniestro, la propietaria del hogar se presentó y quedó en estado de shock, al no dar crédito a lo que estaba sucediendo.



“No, no sé, a mí todavía no me dicen nada… Tenía todo lo mío, hasta las pertenencias de mi hijo también…”, manifestó la afectada.



Se dio a conocer que la afectada se encontraba desde la tarde en casa de un familiar en donde estaba lavando ropa, ya que hace apenas tres semanas llego a la colonia, donde comenzó una nueva vida.







Ahora los vecinos desconocen el paradero de la familia, aseguran que eran reservados.



Comentan cómo al estar apenas consolidando el sueño esa noche, los ruidos de los cristales estrellados por el intenso calor los alertaron, motivo por el que rápidamente salieron de sus viviendas, buscando refugio en las calles vecinas.



“Las llamas se salían por las ventanas, el humo hizo que todos nos saliéramos de las casas, pensábamos que también nos afectaría nuestras viviendas, pero por fortuna no fue así”, señaló Margarita, una de las vecinas.



Los vecinos más cercanos comentan que no sabían nada de la familia, solo que había cuatro jóvenes, dos hombres, dos mujeres, la madre y dos pequeñas de 5 y 2 años, de quienes desconocen su paradero.