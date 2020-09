Dejan a Burrow con las ganas

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila. | Anwar Castro En la segunda semana en la NFL de Joe Burrow al frente de los Bengalíes ha sido afectada por su juventud, ya que ha evidenciado que no cuenta con la experiencia necesaria para comandar un equipo profesional, pero tiene madera para llegar a ser uno de los QB estelares en la Conferencia Americana esto fue aprovechado por los Cafés que se apuntaron su primera victoria del torneo.



El campeón con LSU inició con acarreos que llevó a los Bengalíes a zona de puntos, pero no les permitió Cleveland avanzar y con un gol de campo, los de Cincinnati abrieron el marcador.



Nick Chubb acarreó el balón hasta la zona de anotación y se apuntó la primera anotación del partido que ponía el marcado 3-6, el punto extra fue bueno y dejó el juego 3-7 a favor de los Cafés.



El QB Baker Mayfield lanzó el balón 43 yardas que recibió Odell Beckham Jr., para conseguir el segundo TD de la noche, que hundía más a los Bengalíes. Cincinnati acortó distancias en el marcado con el segundo pase de anotación de Joe Burrow en su carrera en la NFL que recibió C. J. Uzomah.









Terrible error de Burrow. En tercera oportunidad perdió el ovoide y la defensa de los Cafés lo captura en la yarda 1. Cleveland volvió a la ofensiva en zona roja.



Chubb anotó por segunda ocasión de acarreo para los Cafés, atravesando por en medio de una barrera de jugadores y consiguiendo el marcador 13-27, los Bengalíes no tuvieron una respuesta contundente y Cleveland los estaba arrollando en el emparrillado.



Con un gol de campo de 57 yardas, Randy Bullock le dio cierta vida a los Bengalíes.



Los Bengalíes suman su segunda derrota y enfrentarán a las Águilas de Filadelfia, un equipo de jerarquía contra el cual Burrowl buscará su primera victoria en la NFL; por su parte los Cafés chocarán contra el Washington Football Team.