Dejan a estudiantes ‘colgados’ con beca

Esperaban el apoyo para transporte, comida o material escolar, pero -pese a censo- aún no lo obtienen.Alrededor de 350 estudiantes de bachillerato en Jalisco no han recibido la beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro del Gobierno federal que ofrece 800 y 2 mil 400 pesos mensuales durante un año respectivamente, denunciaron los integrantes del Comité Estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR)Tras realizar un sondeo en el Estado, de acuerdo con Jacqueline Blanco, líder del FNERRR, uno de los problemas principales que encontraron fue que varios jóvenes no pudieron inscribirse en línea debido a fallas en el sistema que no permitía subir documentos o enviarlos para ser registrados.Una de esas afectadas fue Evelyn Díaz, quien estudia la Licenciatura en Periodismo en Ciudad Guzmán, y recibió a los "Servidores de la Nación" a principios de año para que le tomaran sus datos.Semanas después intentó registrarse en el sitio web, pero no pudo ingresar sus datos, ni cargar la página para continuar con el proceso.Aunque intentó pedir ayuda con alguno de los servidores que la visitaron, no le dieron más respuesta que esperar a que cargara el sitio web.Evelyn vive en una casa de asistencia con otras 30 personas, y así como ella, el resto de sus compañeros tuvieron problemas para registrarse y ninguno recibió su apoyo."Está muy mal el que haya hecho ese tipo de promesas (Andrés Manuel López Obrador) y que al último no haya cumplido."Al último nos quedamos con esta mala impresión porque no se nos otorgó absolutamente nada, no sabemos ni qué está pasando. Él dice que se están dando los apoyos, pero nosotros no vemos absolutamente nada, ¿dónde están los apoyos que él dice?", refutó la joven.De acuerdo con Blanco, los estudiantes esperaban su apoyo para transporte, comida o materiales para la escuela."En la campaña se dijo que se iban a dar las becas y que se iban a dar a todos. Realmente vivimos apretados, el descontento es que se nos haya querido engañar", agregó.A nivel nacional ya se manifestaron, y aunque no han tenido comunicación con el delegado estatal Carlos Lomelí, seguirán exigiendo una respuesta y nuevas convocatorias para poder acceder a las becas.De acuerdo con Carlos Lomelí, delegado federal, desde el inicio de la administración se han entregado 3 mil 989 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro; y 152 mil 290 del programa Benito Juárez.