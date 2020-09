Dejan a jubilados sin finiquito en la UAdeC

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Una veintena de extrabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila se manifestaron en la Rectoría para presionar, ya que no se les ha pagado el finiquito tras su retiro. Son cerca de 700 jubilados quienes llevan hasta tres años esperando para que se les realice el pago, que no han recibido, pues la Institución argumenta que no hay recursos, comentó Dora Alicia Valero, quien es presidenta de la Asociación de Jubilados.







“Tenemos compañeros a los que no se les ha pagado el finiquito, yo me jubilé en el 2013 y a los tres meses se nos pagaba el finiquito, pero ahorita tenemos compañeros que tienen hasta tres años sin que se les pague. De todo el estado son como 700 trabajadores, solamente de la UAdeC de las regiones Norte, Región Centro y de aquí”.



La eliminación de la partida que se daba a las universidades para el pago de pensiones y el déficit que ya arrastraba en este sentido la Universidad, ha provocado que no haya con qué pagarles esta prestación que es su derecho, el cual se ganaron con años de labores en la Institución, por lo que los pensionados exigen se les pague aunque sea en parcialidades.



“Hay compañeros a los que se les deben 90 mil pesos, otros a los que se les deben 50 mil, compañeros que son los que menos ganan a lo mejor son 30 mil o 35, y pues es un derecho por un lado y algo que ya nos ganamos”.



Tras una reunión con el secretario de la Universidad Miguel Ángel Rodríguez Calderón, se llegó a un acuerdo mediante el cual se empezará a pagar a los jubilados su finiquito mediante parcialidades de 10 mil pesos y 20 mil a quienes se les debe una cantidad mayor, así como se buscará cubrir la totalidad a los que se jubilaron desde hace 3 años.