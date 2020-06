Dejan a las momias a su suerte; el INAH dijo desconocer cuántos restos hay

Escuchar Nota

Jiménez Guillén aseguró que el municipio no ha solicitado, de manera formal, el visto bueno para construir el museo, sólo tienen conocimiento del proyecto conceptual. “En la pasada administración recibimos la solicitud para ampliar el Museo de las Momias de Guanajuato. Ésta fue evaluada y se desechó, dado que sus condiciones actuales no favorecen la conservación ni exhibición, quizá hasta en la seguridad de los visitantes. (Sin embargo), no hay una solicitud oficial con respecto al nuevo museo, pero sí se ha hecho de nuestro conocimiento, hemos evaluado el proyecto conceptual y lo consideramos factible, pero desde el punto de vista del cuidado y exhibición de los monumentos. Los demás aspectos relacionados con esto, son ajenos al INAH”, aseveró Jiménez Guillén.



, dado que hasta el momento sólo sabe que existe una o dos, pese a que la exdirectora del recinto, Paloma Reyes Lacayo, ha referido la existencia de 70 restos áridos correspondientes al siglo XIX.Además, confirmó quepese a existir un convenio de colaboración Marco, firmado en 2018, para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural del municipio, por lo que se comprometió a que en las próximas semanas realizarán una revisión del acuerdo y del marco jurídico para establecer la forma como actuarán en lo sucesivo, así como trabajar en el diagnóstico e inventario de las momias.Así lo dijo a este diario, luego de las denuncias realizadas por Reyes Lacayo (Excélsior 14/05/2020), quien ha referido la afectación de restos áridos, su traslado no autorizado, el incremento sustancial en el precio del boleto y la existencia de un proyecto para construir un nuevo museo, que propiciaría el endeudamiento del municipio por 66 mdp., se le preguntó.“(Expertos) acudieron para dar un dictamen sobre una pieza en particular que sufrió ataques biológicos. Fue atendida por una antropóloga y restauradores del INAH. Les hicimos recomendaciones sobre el estado de conservación de algunas de ellas y les sugerimos la contratación de un antropólogo físico que estuviera a cargo del cuidado de los cuerpos áridos”.“Es quien ha venido atendiendo esta parte, por tratarse de restos de personas y, junto con los restauradores, para ver la parte de la conservación del estado físico de los materiales que constituyen los cuerpos áridos”.“Al interior del INAH son las especialidades con las que cuenta y con lo que tradicionalmente se ha venido atendiendo cuando se trata de restos óseos de culturas prehispánicas”.“De acuerdo con las especialidades del INAH, son los perfiles profesionales que han estado trabajando en ese tipo de materiales, como tejidos y textiles”.El arquitecto reconoció que sólo tienen conocimiento de una momia del siglo XIX en dicho recinto. “Sólo tenemos conocimiento, a decir de los restauradores del Centro INAH Guanajuato, que una o dos son del siglo XIX y el resto son del siglo XX”, apuntó.“No tengo esa información. Sin embargo, es algo que estamos trabajando… hemos acordado trabajar de manera más conjunta con el municipio, a través de un convenio que permita una participación más directa del INAH para trabajar diagnósticos, inventarios y propuestas más concretas para sus traslados, exhibición, museografía y cuidados, como control de temperaturas, humedad e iluminación”.“Otorgamos un visto bueno para su exhibición en la calle Subterránea y es del único que tenemos conocimiento, del que hicieron una solicitud y otorgamos un visto bueno para su traslado”.“Así es… (pero) sí es necesario llegar a establecer bajo qué situaciones puedan darse las exhibiciones”.“No tenemos fecha, pero en cuanto podamos reunirnos, lo haremos”.“El propio presidente municipal (Mario Alejandro Navarro Saldaña) ya me expresó su interés por colaborar más estrechamente en todos los temas (con el INAH), no únicamente en las momias. Me lo hizo saber por escrito, tengo la palabra escrita del propio presidente”.“Sí, cómo no… el lado positivo de esta controversia es que se pueden hacer mejor las cosas, desde la revisión del marco jurídico (con el gobierno), la competencia, establecer eso de manera coordinada; y la forma como vamos a actuar en lo sucesivo. Es lo que nos puede dejar esta denuncia y el que podamos encauzarla como debe ser”.“No es correcto. Hasta donde sé, la información (que aportó el municipio) no es suficiente y requiere de una aclaración”.“Fue una interpretación (de los medios locales). Desconozco cualquier otro fondo que pueda tener el caso”.“No, no son palabras mías. Sabemos que el tráfico ilícito de bienes culturales es con lo que nos topamos todos los días y en donde se ven involucradas varias instancias”.