Dejan a Saltillo sin triple viral

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Niños de entre 1 y 6 años permanecen desprotegidos contra el sarampión, rubéola y paperas en Saltillo, pues ninguna de las clínicas del IMSS, e incluso particulares, cuentan con la vacuna triple viral desde noviembre del año pasado, ante el desabasto nacional.



Padres de familia denunciaron el desabasto que pone en riesgo la salud de sus hijos y retrasa la protección que esta vacuna ofrece en su segunda aplicación a los 6 años, pues para los derechohabientes no hay manera de conseguir dicha vacuna de forma particular debido a los altos precios.



Las pocas farmacias autorizadas para su venta bajo receta médica en la ciudad mantienen los precios de la demandada vacuna entre 400 y 600 pesos, mientras que algunos pediatras las comercializan hasta en mil 500 pesos, adicional al costo de la consulta médica, triplicando el costo.



El desbasto también llegó hasta los escaparates de consultorios médicos particulares, agotando su existencia hasta marzo o teniendo que solicitarla bajo pedido, con el costo agregado de envío.





Denuncian desabasto de vacunas en Saltillo



Trabajadoras en el área de Medicina Preventiva en diferentes clínicas del IMSS, coincidieron en que la distribución de la vacuna fue suspendida por la Cofepris, al no pasar las normas de seguridad que solicita la Comisión, por lo que el stock fue rechazado bajo el supuesto de recibir dosis más puras y distribuirlas a todos los estados, según explicaron.



“Los lotes que tenían disponibles se aplicaron durante diciembre del 2019; las dosis para este 2020 no han llegado al almacén. Se sigue esperando la regularización de su normativa”, comentaron.



En tanto la Secretaría de Salud aseguró que recientemente recibió las dosis necesarias para la aplicación de triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas) de este año y descartaron que haya un problema grave al no aplicar la vacuna, pues podrían aplicar la segunda dosis al cumplir los 10 años.



Sin embargo, los pequeños que hayan cumplido entre 1 y 6 años (edad en que las normas de vacunación indican su aplicación) sin que hayan recibido la primera o segunda dosis, permanecen con mayores probabilidades de contraer dichas enfermedades.



Actualmente, el Boletín Epidemiológico Nacional registra 27 casos de parotiditis infecciosa en Coahuila, enfermedad mejor conocida como paperas, que se encuentra entre los padecimientos que la vacuna evita.