Dejan al campo con chatarras

"La 4T ha bajado la producción de nuestros clientes a menos de la mitad y son fabricantes muy importantes en el país. Ya recortamos un 13% nuestra plantilla laboral y en el primer trimestre podríamos recortar un 5% más si esto sigue igual".

El retraso de la entrega dey la cancelación de apoyos a laque a partir del 2020 le recetó el Gobierno federal a esta actividad, la están dejando sin tractores y otras maquinarias.Ello no obstante que, según el Inegi, el 44.3% deLa estrategia de recortar esos apoyos también le está pegando a la industria fabricante de tractores, sus proveedores en México y a su plantilla laboral.Distribuidores de tractores, sembradoras y otros tipos de maquinaria agrícola en México revelaron que a la fecha susA raíz de esto, añadieron, en los últimos siete meses. Un proveedor de gran escala advirtió que los despidos podría aumentar más en el primer trimestre del 2020.La causa, explicaron, fue la cancelación de los apoyos del, que el Gobierno operaba con los estados y que permitía que los agricultores pudieran acceder a esos recursos para comprar tractores, sembradoras, trilladoras y otros implementos agrícolas.Pero principalmente lo atribuyeron a la extinción del programa de, centrado en coberturas para la producción, lo que mermó los ingresos de los agricultores y con ello su capacidad de compra para renovar maquinaria.Frente a la baja en compra de tractores y otros equipos, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 del Inegi refiere que el 19.6% de las unidades de producción agrícola cuenta con maquinaria propia para realizar actividades del campo.Detalla que el 44.3% de los tractores tienede uso, mismo caso del 39% de las trilladoras y 31% de las sembradoras de precisión."Yo soy distribuidor de maquinaria New Holland en el norte de Sinaloa y a la fecha las ventas se han caído fácil un 40% y John Deere, que es la competencia, anda igual que nosotros, y también está pasando en otros estados, todo por la cancelación de esos apoyos", reveló Filiberto Cadena Payán, quien también es agricultor en Sinaloa."El Gobierno federal le está arriesgando la productividad del campo.y junto con Sonora producimos la mitad la papa en el país."Si quieren quitar los apoyos directos para mecanización, que lo hagan, pero que repongan los dede granos, porque eso es lo que nos ayuda a salir adelante y para comprar maquinaria. Si no se repone este programa, la productividad en granos va a caer a mediano plazo, sin duda".Un fuerte proveedor de componentes para maquinaria agrícola reveló que, debido a la menor demanda de sus clientes, en el segundo semestre del 2019 tuvo que despedir a unos 700 trabajadores, el 13% de su plantilla laboral."Las políticas del Gobierno, de no apoyar la industrialización del campo, nos está pegando muy feo incluso también a nosotros.