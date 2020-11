Dejan en el aire recursos de fondo de salud y fideicomisos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A los diputados "se les perdieron" 58 mil 600 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y de los fideicomisos extinguidos hace unas semanas.



La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2021 sin definir el destino de la bolsa de recursos extraordinarios obtenidos por ambas reformas.



Aunque la fracción mayoritaria aseguró que para el próximo ejercicio fiscal estarían garantizados los apoyos que se otorgaban a través de los fondos y fideicomisos extinguidos, la Subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, informó que de los 68 mil millones de pesos obtenidos, 27 mil millones serán destinados a la compra de la vacuna contra el Covid-19, lo que deja 41 mil millones de pesos en completa opacidad.



El dictamen no plantea incrementos presupuestales a las dependencias que, según los promotores de la eliminación de dichos instrumentos, asumirían la entrega de los apoyos que se brindaban a través de éstos.



La Secretaría de Gobernación, quien asumiría la entrega de apoyos a víctimas, defensores de derechos humanos y ex braceros, tendrá un incremento de poco más de 53 millones de pesos, pero no será destinado para dicho fin.



De acuerdo con el documento, estos recursos serán destinados a la atención de refugiados en el País, a la Coordinación de instancias que integran el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad.



La Comisión no aprobó incrementos presupuestales para la Secretaría de Cultura, que se haría cargo de los apoyos del Fidecine, ni al Conacyt, que asumiría el pago de los incentivos entregados a través de los 65 fondos eliminados el 7 de octubre pasado.



El dictamen tampoco plantea incrementos a la Secretaría de Educación Pública, encargada de la entrega de los apoyos del extinto Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, ni para la Secretaría de Hacienda que asumiría el objetivo del Fideicomiso de la Financiera Rural.



Tampoco señala ampliaciones presupuestales para las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Bienestar, de Seguridad Pública y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, en conjunto, suplirían al Fondo Nacional de Desastres Naturales.



De acuerdo con el documento, la SEP tendría una reducción de 200 millones de pesos, mientras que Semarnat registra un incremento de 400 millones, pero éstos serían destinados a Conagua, a infraestructura en materia de agua y alcantarillado y a la protección de centros de población y áreas productivas.



Asimismo, la Secretaría de Bienestar tiene un aumento de mil 754 millones de pesos, destinados a los programas de pensiones del Gobierno federal.



Los legisladores tampoco esclarecieron el destino de 17 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.



Según el dictamen, de los 33 mil millones tomados de dicho fondo, sólo 16 mil millones está reflejados en el ramo de salud, pero dentro de éste no tiene un destino específico, de hecho, el Programa de Vacunación registra una reducción en términos reales de 0.34 por ciento.