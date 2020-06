Dejan en libertad a papá de El Marro en Guanajuato, tras pagar 10 mil pesos

Escuchar Nota

“Hubo un cambio en la situación jurídica respecto a las medidas cautelares impuestas, esto es que no ameritaba la prisión preventiva el delito y ya se demostró a todas luces que el señor tiene un arraigo que el señor tiene un domicilio que el señor no pretende salir a ningún lado y mucho menos sustraerse de la justicia máxime”, explicó la abogada.

.-Después de tres meses y medio recluido tras haber sido detenido en un retén aleatorio por elementos dea bordo de un vehículo con reporte de robo y placas sobrepuestas, hoy volvió a las calles.El padre del líder del huachicol fue acusado de robo equiparado, lo que según el código penal de Guanajuato no implica prisión preventiva y podría salir bajo fianza por no ser considerado un delito grave.Sin embargoAutoridades estatales señalaron a MILENIO que la defensa del padre del líder criminal solicitaron ely al argumentar que tiene más de 60 años, se encuentra en la población vulnerable ante la pandemia.El juez encargado de llevar el caso concedió tras una audiencia la libertad del señor a cambio de una garantía.Desde la audiencia inicial la defensa argumentó errores por parte de la Fiscalía en integración de la carpeta de investigación, asegurando que su cliente de oficio campesino no era culpable de lo que se le acusó ante los tribunales.Mientras que la autoridad investigadora refirió que tras la detención del señalado y calificada posteriormente por el juez como legal hubo amenazas.quién fijó un plazo de dos meses para que se realicen las investigaciones complementarias.Este sábado 27 de junio se llevará a cabo una segunda audiencia dondeLos imputados, fueron detenidos el pasado 20 de junio, mientras que el 23 de junio, una jueza de control dictó prisión preventiva.María 'N' está señalada por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de posesión para su venta, mismos por los cuales la Fiscalía General de Guanajuato inició las carpetas de investigación en contra estas personas.Fue el pasado 20 de junio cuando tras un operativo se aseguró a 26 personas, de las cuales siete resultaron ser menores de edad, por lo que no se les puede dictar como medida precautoria la prisión preventiva, otros 12 salieron bajo reserva con una investigación abierta, mientras que a dos más se les ejecutó una orden de aprehensión al estar relacionados a varios delitos.Información por Milenio