Dejan en un canal auto volcado

Un vehículo particular terminó en un canal que corre en áreas de Chulavista durante la madrugada y quien lo tripulaba por ahora se desconoce.El auto color gris fue reportado al departamento del sheriff de donde se enviaron a oficiales para tomar conocimiento e indagar si la unidad no cuenta con reporte de robo o si quien manejaba y posibles acompañantes no sufrieron lesiones.La unidad estaba volcada con las llantas al aire dentro del agua, en donde otros autos han sido abandonados tras ser robados.El departamento del sheriff no tiene establecido si en esta ocasión se trate de otro auto robado, lo cierto es que no existen datos concretos de quien estaba al frente del volante y si hay heridos a consecuencia de este accidente.