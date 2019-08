Dejan feminicidios huella en Coahuila

Saltillo, Coah.- Pilar salió de su casa el pasado domingo a las 14:30 horas para ir a una tienda de conveniencia en la colonia República Oriente, cuando un hombre intentó retenerla en el cruce de la calle Hidalgo, entre el bulevar Valdés Sánchez y la calle Guanajuato.



En sus redes sociales, la víctima originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció los hechos para advertir a otras mujeres sobre esta situación.



“Vi a un joven sentado, me pidió la hora y no me detuve. Dos pasos delante de él, me echó gas pimienta en toda la cara, me abrazó y como pude me defendí a golpes, grité y pataleé”, declaró la víctima que denunció el ataque ante las autoridades.



“El chavo me soltó, yo caí y corrí hacia la plaza que está atrás de la Facultad de Ciencias Químicas y me auxilió una pareja”, comentó Pilar, quien aseguró que al momento de llegar a la plaza, donde se encuentra una estación de policías, no había elementos de seguridad en el sitio.



La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana fue consultada sobre la existencia de este reporte, sin embargo hasta el momento no se conoce su versión sobre el ataque que sufrió Pilar, o si hay detenidos. Este es solo uno de los cientos de casos registrados de incidentes violentos de género en la entidad y en México, donde cada dos horas y media muere una mujer por el simple hecho de serlo.



A la par de esta situación, Gabriela, la joven desaparecida y presuntamente asesinada por Francisco “N”, aún no es declarada muerta por la Fiscalía General del Estado y permanece en calidad de desaparecida, ya que esperan los resultados de un perfil genético y antropológico que le practicaron al torso localizado sepultado en un baldío del fraccionamiento La Valencia, el pasado sábado.



Fuentes de la FGE confirmaron que dichos dictámenes estarán listos hasta dentro de tres semanas y agregaron que la ausencia de los restos de la mujer, han impedido que puedan definir la causa que originó el deceso, sin importar que su expareja fue ingresado al Cereso e imputado por el asesinato, incluso Francisco confesó el crimen, aunque evitó narrar los hechos y revelar el paradero de las extremidades faltantes.



Vecinos de la calle Salamanca, de la colonia La Valencia, indicaron que desde el lunes pasado han acudido autoridades al domicilio que habitaban Francisco y Gabriela, el cual ya permanece bajo resguardo, y comentaron que el vecindario se ha visto afectado por las investigaciones, pues todos se encuentran consternados ante los patrullajes y las movilizaciones.



Será el próximo viernes cuando se le realice la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez de control definirá si Francisco continúa en prisión por los delitos de feminicidio, inhumación clandestina y secuestro agravado.



MÁS QUE UNA ESTADÍSTICA

América, Norma, Gabriela y Pilar son los nombres de las víctimas de los últimos casos mediáticos sobre la violencia de género en Coahuila. Sin embargo, las autoridades de seguridad y procuración de justicia revelaron que en lo que va del año 30 mil 650 mujeres fueron víctimas en la entidad.



Según el Informe sobre Violencia contra las Mujeres, 29 mil 56 mujeres llamaron a los números de emergencia por estar en diferentes situaciones de riesgo. La mayoría, 28 mil 855 (99%) denunciaron violencia intrafamiliar, de pareja y de género.



Hasta el último día de julio de este año se registraron 20 feminicidios, sin contar todavía el de Gabriela Elizabeth, la joven encontrada descuartizada en la colonia La Valencia, al poniente de Saltillo.



Ante las estadísticas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que se deben endurecer las penas y atender de manera preventiva a esta tendencia de agresiones contra mujeres.



“No necesitamos ni que sean 20, con que sea una sola víctima, justifica el que pongamos especial atención”, reiteró el diputado panista, quien agregó que este tema ya se trató con el Gobernador y adelantó que en el análisis del Presupuesto de Egresos 2020, gestionarán recursos para los centros de Justicia y Empoderamiento.



REEDUCAR PARA ELIMINAR ABUSOS

Celos extremos, infidelidades mutuas, amenazas, agresiones verbales y agresiones físicas son las principales causas que los 70 hombres denunciados por agredir a sus parejas reflejan en el Programa Psicoeducativo Orientado a la Prevención de la Violencia contra la Mujer, que lleva a cabo la Facultad de Psicología desde hace un año, a cargo de la maestra María Elena Rangel Contreras.



La coordinadora del Departamento Preventivo y de Orientación Familiar indicó que de los casos atendidos, 30% son realizados en grupos de la FGE y 15% se remiten al Cesame, el restante continúan con terapia en la Facultad.



La académica insistió en que es necesario un programa réplica con atención a las víctimas, para conocer su situación y dar una atención integral.



VIGILARÁN A FEMINICIDA

Tras la liberación de José de Jesús Serna, sentenciado por el asesinato de su tía, a quien asesinó y enterró en un domicilio de la Zona Centro, el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aclaró que fue la familia de Pepe Chuy quien decidió otorgarle el perdón, aunque ellos mantendrán la vigilancia para evitar que el joven de 22 años reincida, y que cumpla con la medida cautelar del juez de recibir atención psiquiátrica.



“Finalmente la familia es la que realiza estos eventos, estos actos, la que le redirecciona la acusación y finalmente es lo que ellos decidan”, reiteró Márquez Guevara.



Sin embargo, el Artículo 98 del Código Penal de Coahuila establece que “no procederá reducción de pena por confesión, reparación del daño o perdón, cuando se trate de cualquiera de los delitos clasificados como graves en el numeral 2, de la fracción II, del Artículo 90 de este Código”, tales como feminicidio y homicidio.



Ante la indignación por haberle otorgado la libertad al joven feminicida, mujeres convocaron en redes sociales una manifestación el 12 de septiembre a las 19:00 horas, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala para exigir justicia.



El evento lanzado por la usuaria ya que insisten en que un feminicida está libre, lo que representa “un peligro para el resto de las mujeres”. (Con información de Diana Rodríguez, Estefanía González, Rosalío González, Ernesto Acosta, Luis Durón y Jesús Castro)



PANORAMA

En Coahuila se castiga el feminicidio con penas de 50 años, pero en 2018 se registraron 12 feminicidios y en menos de 8 meses hay 19 casos registrados, todos impunes, en este año.



Sin embargo, hay registrados 41 homicidios culposos de mujeres, 22 menores corrompidas, 19 homicidios dolosos, 20 feminicidios, 7 extorsiones y 3 secuestros.



Asimismo, los datos advierten que la Fiscalía General del Estado atendió mil 252 casos con lesiones dolosas y 232 con lesiones culposas en mujeres.