Dejan herido a ciclista en calles de Saltillo

Saltillo, Coah.- Por no respetar una señal de alto, un ciclista fue atropellado por una camioneta en el fraccionamiento La Rosa la mañana de ayer, resultando lesionado.



El percance ocurrió cerca de las 9:00 horas, siendo señalado como presunto responsable Edilio Francisco Centeno Nieves, de 39 años, originario de Venezuela, quien circulaba hacia el sur por la calle Plata.



Se dio a conocer que al llegar al cruce con De las Rosas, el hombre no hizo el alto correspondiente y fue arrollado por una Honda CR-V, cuyo conductor, Mario Alberto Narro Reyes, reportó el percance al 911.



El ciclista fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, pero no requirió traslado a un hospital.