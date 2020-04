Dejan más comida a patos de la Deportiva de Saltillo a pesar de no ser necesario

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En la entrada de la Ciudad Deportiva ciudadanos dejaron provisiones a los patos del parque. Así el arroz, maíz, tortilla y pan permanecieron tras la cerca este domingo, luego de que el pasado sábado trascendió una falsa publicación que decía que las aves no tenían alimento, por lo que decenas de saltillenses acudieron a llevarles comida.



Tras la pronunciación del Instituto Estatal de Deporte en Coahuila sobre que esto no era necesario, pues son alimentados y cuidados, este domingo no se registró flujo de visitantes y solo quedaron los restos de la comida, pues tampoco se vio a los patos.







La Ciudad Deportiva permanece cerrada al igual que todos los parques de la entidad, esto para que los saltillenses opten por quedarse en casa y así seguir las recomendaciones que ha emitido la autoridad estatal y federal para prevenir contagios del Covid-19.