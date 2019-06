Dejan olvidada a pasajera dormida dentro de un avión

Una mujer que se quedó dormida durante un vuelo de Air Canada, se despertó sola en el avión detenido y a oscuras, aparentemente olvidada por los empleados de la aerolínea.En un mensaje publicado por una amiga en Facebook, Tiffani Adams narra que viajaba desde Quebec a Toronto cuando se quedó dormida, poco después del despegue, sobre una fila de asientos vacíos.Se despertó en "total oscuridad" tras el aterrizaje. El avión estaba estacionado y aparentemente había sido remolcado fuera del aeropuerto internacional Pearson de Toronto después de que los pasajeros y la tripulación desembarcaron."Pienso que estoy teniendo un mal sueño (porque) seriamente, ¿cómo esto está pasando?", escribió.La mujer logró llamar a un amigo pero la comunicación se interrumpió cuando su teléfono se quedó sin baterías."Intento enfocarme en mi respiración y controlar mi ataque de pánico mientras intento cargar mi teléfono conectándolo a todos los puertos USB que encontré", escribió. Pero fue inútil porque la electricidad de la aeronave había sido deshabilitada.Luego de conseguir finalmente una antorcha en la cabina, pudo abrir una de las puertas. Pero 15 metros la separan del suelo.Logró llamar la atención del conductor de un carro de equipaje, haciendo señales luminosas con la antorcha. El hombre encontró a Adams sentada al nivel de la entrada del avión, con sus piernas colgando."Él está en shock, preguntando cómo diablos me dejaron en el avión", dijo Adams. "Yo me pregunto lo mismo"Air Canada se disculpó por el incidente, según Tiffani Adams, quien no ha podido dormir bien desde entonces, víctima de pesadillas.La aerolínea dijo al canal CTV que estaba investigando lo sucedido pero no dio más detalles.