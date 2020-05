Dejan plantada a Directora del ITS; Sindicatos no acuden a reunión

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Tras la polémica suscitada por el llamado de la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, María Gloria Hinojosa, para regresar a las clases presenciales y los posicionamientos de los sindicatos de trabajadores del instituto, así como del alumnado en contra de esto, este jueves se tenía programada una reunión a las 12:00 horas entre los sindicatos D-II-11 y D-V-12 encabezados por Marco Antonio Cantú y Margarita Murillo respectivamente, sin embargo los trabajadores no asistieron a la reunión, sin avisar previamente a la directora.



Siendo las 12:00 horas la Directora, junto con su equipo esperaron la llegada de los representantes sindicales para tratar de llegar a un acuerdo respecto al regreso a clases presenciales, y resolver dudas tras la inconformidades generadas, sin embargo los líderes sindicales no llegaron.



Fue así como se dio este nuevo desencuentro entre el gremio trabajador y la Dirección del plantel, del cual la directora prefirió no dar declaraciones.



Mientras que el regreso a clases presenciales quedó sepultado luego de que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís pidiera al secretario de Educación Esteban Moctezuma que la autorización para que los Institutos Tecnológicos regresen a las actividades presenciales no se aplique en la entidad, esto para evitar contagios de Covid-19 pues en el estado, serían más de 15 mil alumnos los que tendrían que salir de sus casas, pues tan sólo del ITS son más de 7 mil 500 alumnos.