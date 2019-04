Dejan plantada a ‘La Tigresa del Oriente’ el día de su boda

La cantante Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, se quedó esperando a su prometido, quien se arrepintió de casarse con ella y huyó del lugar donde se realizaría la boda.La cantante estuvo a punto de casarse con un hombre 46 años menor que ella, pero éste salió del lugar al darse cuenta de que en la iglesia donde se realizaría la ceremonia estaba una periodista con la que tuvo problemas días antes.De acuerdo con el programa de televisión, Elmer Molocho estaba comprometido con La Tigresa del Oriente, pero al mismo tiempo vivía en casa de su expareja con la que tiene tres hijos.El día de la celebración el hombre afirmó que no se casaría si los reporteros presentes no le pedían disculpas públicas por “ensuciar su nombre”.Mientras el novio discutía con los periodistas, la cantante arreglaba los últimos detalles de su vestuario y al enterarse de que su prometido decidió irse, reveló que su relación nunca fue muy estable.“Antes de comprometernos en matrimonio, muchas veces terminamos, muchas veces dijimos ‘hasta acá, ya no más’ (…) Cuando dijo ‘no me caso, yo casi le digooooo ‘yo tampoco’, todo el año ha estado en ese plan”.A través de su cuenta de Facebook, Elmer Molocho decidió romper su silencio tras abandonar a la intérprete de 'Un nuevo amanecer' el día de su boda.El joven dejó en claro que la presunta boda formaría parte de un reality que ha estado viviendo, y todo se trataría de una farsa."El reality continuará. No se pierdan los próximos capítulos", escribió el novio de la 'Tigresa del Oriente' tras plantarla en el altar y generar el rechazo de los fanáticos de la cantante en redes sociales, quienes no dudaron en insultarlo por hacerla pasar el terrible momento.Como se recuerda, la pareja tenía planeado celebrar su matrimonio el viernes 26 de abril a través de las pantallas de ATV, ya que la producción de Magaly Medina fue la encargada de organizar todo; sin embargo, el mencionado novio decidió huir del lugar y dejar a la intérprete sola con todos sus invitados.Medina sorprendió a todos los televidentes tras difundir el peor momento en la vida de La Tigresa del Oriente, quien fue plantada por su novio en el día de su boda. Ante los comentarios que ponían en tela de juicio la veracidad sobre lo sucedido, la periodista decidió pronunciarse con fuerza, dejando en claro que ella nunca se jugaría con un tema de gran importancia.Ante los cuestionamientos por la veracidad del momento, Magaly decidió enviar un fuerte mensaje en redes sociales por la publicación de un medio local, el cual afirmó que la expareja de la intérprete pensó en todo momento que se trataba de un show y no de una boda real."Perdón??? Elmer Morocho sabía desde el inicio que se trataba de una boda con todas las de la ley. Para mi, el matrimonio no es un juego. Sino, que lo diga Susy Diaz, que se casó en mi set y aún no obtiene el divorcio", sentenció la periodista indignada por la publicación.