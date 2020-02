Dejan plantado a Diego Santoy

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Los careos que solicitó la defensa de Diego Santoy para buscar una nueva sentencia serán repogramados luego de que los declarantes solicitados no asistieron.



Los abogados de Santoy, Leticia Pereira y Roberto Morgenroth, informaron que el juez fijará una nueva fecha para que los careos se realicen.



Sin dar nombres, Morgenroth informó en entrevista que no todos los citados fueron localizados y a los que se les notificó no asistieron por lo que serían acreedores a una multa por parte del juez.



Señaló que primero buscarán una reducción de condena para después buscar la libertad de Santoy Riveroll.



En dado caso de que el juez otorgue una reducción de condena, explicó el abogado, se tomarían en cuenta los 14 años que Diego ha estado en la cárcel.



"Es una reducción de condena por eso decimos que a mediano plazo sería posible (conseguir la libertad) cualquier beneficio sería a futuro", indicó el abogado.



Aunque se esperaba el arribo de Santoy al Palacio de Justicia, finalmente se estableció que los careos deberían ser a través de videoconferencia desde el Penal de Cadereyta.



El exsubprocurador jurídico de la Procuraduría del Estado, Federico Mendias Martínez y Sergio Alejandro Quiroga, ambos del despacho del exprocurador Roberto Flores, acudieron como la defensa de la familia Peña Coss.



Los litigantes salieron poco antes de las 10:30 de la mañana luego de que el juez autorizó un receso al no presentarse nadie a los careos.



Una fuente allegada al caso reveló que en los careos están citados Ericka Peña, su hermana Azura, su madre Teresa Coss y Humberto Leal, amigo de Diego.



El último careo se programó a las 13:00 horas, sin embargo, el equipo jurídico de Diego Santoy contempló que no se presentaría nadie.





Con información de ABC Noticias