Dejan sin comer a alumnos por no llevar servilletas ni agua

Un verdadero escándalo se generó esta semana en la comunidad de la Escuela primaria Nº 28 de Andacollo en Argentina. El viernes pasado, cuatro alumnos de tercer y cuarto grado no pudieron almorzar en el comedor por no haber llevado servilleta y una botella para el agua. Así lo informa hoy el sitio La Mañana de Neuquén."Familia: hoy Miguel no cumplió con los acuerdos para quedarse en el comedor. Se retira 12:50. Por favor cuidar que traiga servilleta y botellita para el agua", fue la nota que escribió la directora del establecimiento a través del cuaderno de comunicaciones y que generó enojo en las familias.El papá del niño publicó el escrito en su cuenta de Facebook y aseguró indignado: "Esa es la nota que traía mi nene. Sin comer por no llevar una servilleta. Eso hacen en esa escuela para que todos sepan". La situación trascendió recién ayer por las redes sociales.Ante esta situación, la secretaria general de ATEN de Andacollo, Nina Arévalo, indicó a LM Neuquén que el hecho generó gran enojo en las familias y al día siguiente acudieron a la escuela para pedir explicaciones."La directora dio unas disculpas en general a los niños y padres, pero las familias igual hicieron notas para presentar al Distrito Educativo V, al municipio, al Concejo Deliberante y a la Defensoría de la Niñez en Chos Malal", detalló Arévalo.La dirigente gremial agregó que entre los docentes de la institución también se generó descontento ya que "tampoco tuvieron mucha información de lo que pasó y la resolución que se tomó".Luego del reconocimiento del error, la escuela realizaría una reunión entre el cuerpo docente y de auxiliares de servicio para aclarar lo ocurrido.