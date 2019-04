Dejan sin tratamiento a pacientes con VIH

Más de 2 mil 500 pacientes con VIH/Sida de Coahuila llevan más de 3 meses sin recibir su tratamiento de manera adecuada, porque el Gobierno federal no ha comprado el medicamento, argumentando que en anteriores procesos hubo corrupción.Más de 250 organizaciones civiles que apoyan la lucha contra estos padecimientos firmaron un manifiesto para exigir a la Federación lanzar la convocatoria pública para implementar la Estrategia de Prevención Focalizada del VIH y Otras Infecciones de Transmisión Sexual 2019.Noé Ruiz Malacara, representante de la Comunidad San Aelredo, explicó que mientras la Federación no emite la convocatoria para comprar los medicamentos requeridos, los pacientes solo reciben la mitad y esto puede tener consecuencias graves en su salud en el corto plazo.Esto impacta directamente en los avances y las estrategias nacionales en materia de control, prevención y atención a las epidemias y a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.“Ahorita, este desabasto de medicamento a nivel federal nos preocupa mucho porque las compañeras y los compañeros pueden tener una recaída o tener complicaciones. El desabasto es a medias, pero no quisiéramos que llegara a un desabasto total. Es decir, ahorita acuden a su centro de salud y, si les daban dos medicamentos, les están dando uno”.“Si esto sigue pasando recurrentemente, quienes acudan en 6 meses a hacer su estudio de carga viral, pudieran salir en aumento, inclusive van a tener que empezar de cero porque ya llevaban un estilo de vida saludable y esto es un retroceso”.Las asociaciones que apoyan a las personas con VIH/Sida, advierten que esto puede tener graves consecuencias en la salud de los pacientes.