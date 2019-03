Dejan sin vuelos a la región el fin de semana

La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió las operaciones de las aeronaves marca Boeing modelos 737 Max 8 y 9, tras el accidente fatal en Etiopía, esto afectará al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, donde se suspenderán los vuelos del fin de semana.Luis Gerardo García Martínez, director del Sistema Estatal Aeroportuario, comentó que Aeroméxico canceló los vuelos del próximo sábado y domingo, sin embargo, hasta el momento no han dado mayor información al respecto.“Hoy en la mañana me enteré que van a cancelar el vuelo del sábado y domingo, porque efectivamente bajaron una cantidad importante de aviones para su mantenimiento, por lo que comentas, que so