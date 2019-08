Dejar Televisa fue una difícil decisión: Loret de Mola

El periodista mexicanocomo titular del noticiario Despierta y de la empresa Televisa,Previo a agradecer la libertad que le brindaron los ejecutivos de la cadena televisiva, así como el apoyo que recibió de su equipo de trabajo y del público, dijo quetanto para la empresa como para él.“Sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí, por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve para construir y dirigir estos espacios noticiosos que encabecé durante más de 18 años. Aquilato también el respeto y afecto que me dieron Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y Leopoldo Gómez”, resaltó.Diez minutos antes de concluir la emisión de este viernes del espacio noticioso Despierta, Loret de Mola deseó a Televisa y sus directivos que tengan el mayor de los éxitos en las estrategias que han diseñado para lograr superar los retos de estos nuevos tiempos.“Dejo a grandes amigos y colegas, a compañeros en una larga y fascinante travesía. Quiero agradecer al equipo, a los periodistas y a los técnicos de producción, a toda la gente que está aquí, en el piso, y que nos veíamos la cara todos los días.“Quiero agradecerle a usted (el público), de corazón, que se despertó con nosotros durante tantos años. Ustedes son el mejor juez de nuestro trabajo. Gracias por su generosidad, por su confianza mañana a mañana”, resaltó.Mencionó que este jueves, cuando dio a conocer la noticia de su salida, fue uno de los días más difíciles de su vida. Sin embargo, hubo quienes lo hicieron sentir mejor.“Empezaron a llegar mensajes a través del celular y, no se diga, a través de las redes sociales. Fueron del equipo, de la gente con la que nos despertamos todos los días y que se despierta antes que nosotros; o los que se quedaban toda la noche chambeando aquí en el piso”.Fueron los mensajes de sus compañeros camarógrafos, de jefes de piso, de quienes estuvieron en la producción encabezada por Pedro Espinoza y de la redacción al frente de Miguel Castillo.“Los colegas de toda la vida recordaron anécdotas de cuando estábamos reporteando en algún chacaleo, en la calle. Fueron los compañeros en las guerras, en las coberturas, en desastres naturales y en los grandes eventos políticos”.Dijo que a lo largo de sus tres años como titular en Despierta, tuvo a muchos invitados que incluso, no estaban de acuerdo con él; no obstante, decían, “el espacio siempre estuvo abierto para venir, para hablar y dar el punto de vista.“Esa es la chamba, es lo que uno tiene que hacer”, subrayó, para luego desear suerte a los periodistas Enrique Campos y Danielle Dithurbide que se quedan en su lugar. También mencionó a Claudia Ochoa y agradeció a “sus compañeros de viaje”, Toño de Valdés y el Capitán Archi.“Si ustedes (el televidente) no le hubieran puesto al programa durante todos estos años, no habríamos durado lo que duró en sus distintas facetas. Le agradezco muchísimo su sintonía. A nombre de todos los que hemos hecho Despierta, muchas gracias, muy buenos días. Vamos a terminar con lo único que sabemos hacer: dar noticias”, concluyó.Carlos Loret de Mola dijo que continuará informando y expresando su opinión a través de W Radio, en el 96.9 FM, así como en sus columnas para El Universal y varios periódicos del país, y en sus redes sociales.