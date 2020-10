Dejarán Gobiernos deuda de 29 mmdp

Escuchar Nota

Ciudad de México-. La deuda de corto plazo de los gobiernos locales que van de salida es el mayor reto que enfrentan actualmente los estados, advirtió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.



“El año que entra da la casualidad que casi la mitad de los gobiernos, 15 de las 32 entidades federativas, dejan los gobiernos y hay casi 29 mil millones de pesos en deuda de corto plazo”, señaló.



Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario matizó que es el elemento “más delicado” que están trabajando con los gobernadores y secretarios de finanzas estatales, porque “urge” resolverlo a la brevedad.



Expuso que hoy el problema “más serio” que enfrentan las entidades federativas no tiene que ver directamente con los recursos asociados al presupuesto, sino con algunas de las características en las que fue diseñada la Ley de Disciplina Financiera.



Dicha ley, refirió, establece que los estados están obligados a pagar la totalidad de la deuda de corto plazo, tres meses antes de que termine su gobierno.



Esta declaración se dio luego de cuestionamientos sobre las presiones que enfrentarán los estados por los menores recursos federales en 2021.



Sobre el mismo tema de los estados, el responsable de las finanzas públicas del país esgrimió que las participaciones federales que reciben las entidades y municipios, no se dan por discreción, se hacen con base en una fórmula de la Recaudación Federal Participable.



Al respecto, Herrera destacó que si bien las participaciones federales son menores a las presupuestadas en 2020, serán 6.5% mayores a las estimadas al cierre de este año.



De igual forma, comentó que del total por fondos y participaciones que se transferirán a los estados ascienden a 1.8 billones de pesos, lo que representa más de 50% de la Recaudación Federal Participable (RFP).





Se reactiva turismo



Comentó que en sus recientes giras de trabajo en donde está visitando las entidades más golpeadas por Covid-19 como Yucatán, Campeche y Quintana Roo por ser turísticas, pudo verificar la reactivación de las actividades.



“En Cancún, que fue la ciudad más golpeada por el Covid, en Quintana Roo es donde cayó el empleo formal, se perdieron más del 20%; tienen ya más de 230 vuelos por día”, mencionó.



Además, destacó que este jueves se hacen los primeros vuelos de Alemania y a partir del viernes, los primeros de Francia y Suiza a Quintana Roo.



“La razón, no es porque descubrieron que las playas son muy agradables, sino porque está contenido el Covid; lo más importante para la recuperación económica, es invertirle a la salud que trae un aumento de más del 9% en los recursos en la Secretaría de Salud”, ponderó.