‘Dejen de pelear conmigo porque no pueden ganar’: Natanael Cano responde a críticas

"La corona la tiene un niño de 19 años y todos los que comentan ahí basura, es gente que no trae ni un cinco, que no han hecho nada, que tienen 24, pónganse a trabajar la cuarentena los trae bien mal", dijo en sus redes sociales.



"Desde ahorita les digo que esto no es momentáneo ni soy artista del momento, ya llevó más de un año bateando, y voy empezando", señaló.



"No más agárrense cuando saque el de corridos tumbados volumen 2, cuando saque mi disco de trap, o sea, ya dejen de pelear conmigo, soy el mejor, entiéndanlo, nadie puede con el niño de 19 años", continuó.



"Entonces dejen de pelear conmigo porque no pueden ganar. Nadie sabe mi historia y no me interesa contarla. No me interesa si piensan que soy humilde o no. Corridos tumbados hasta la muerte", finalizó.



"Hay un joven que canta música de esa que dicen de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. ¡Qué tan poca autoestima debes de tener para que si alguien dice se debe de dejar de hacer música fea, pienses que están hablando de ti, qué autoestima tan bajita!", dijo.



.-se volvió tendencia enluego de responder a los insultos que recibió por parte del artista Natanael Cano, conocido por incursionar en el género musical conocido como los corridos tumbados. Ante las críticas en redes sociales,respondió a los internautas con un contundente mensaje para dejar en claro que él no es un artista del momento y que es elA través de sus historias en su cuenta deconfrontó a sus haters afirmando que apenas está iniciando su carrera, pero que lleva más de un año trabajando en su música. "Desde ahorita les digo que esto no es momentáneo ni soy artista del momento, ya llevó más de un año bateando, y voy empezando", señaló.Asimismo, el cantante mencionó que pronto van a saber de él con el lanzamiento de su nuevo disco de corridos tumbados e, incluso, habló sobre el estreno de un álbum de trap (subgénero musical del rap).Por último, el cantante dijo que no pretende contar su historia ni le interesa creen que es humilde. Además, pidió que dejen de pelear con él porque no hay forma de que alguien le gane.Ambos artistas fueron tendencia endesde el pasado martes en la noche. Todo comenzó cuandodijo en una entrevista conque la música actual le parecía "pinche",consideró que los comentarios se referían a él, por lo que arremetió contraSin embargo, a través de un video en Instagram,mencionó que no hablaba de, pues ni siquiera lo conoce. El intérprete dele deseó que le vaya bien y lo invitó a ser más educado.Información por Milenio