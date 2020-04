Dejó Eliud Saénz al Saltillo Soccer, jugará para el Atlético San Luis

Escuchar Nota

y por las redes sociales encontró una nueva aventura del balón, enrolándose en las filas del Atlético San Luis, donde es titular con la escuadra Sub 20; así fue el camino del delantero regioquien espera el término de la cuarentena para volver a las canchas.tras su paso por la “SS” en la Liga TDP, siendo su madre la artífice del siguiente paso en su carrera, ya que fue ella quien vio las visorías del Atlético San Luis en redes sociales, motivándolo a participar con el respaldo de su currículum.“Yo tenía pensado tomarme un tiempo después de haber terminado con el Saltillo Soccer, pero las cosas cambiaron.me fui con mi papá sin conocer a nadie y fue un partido amistoso donde me vieron y se convencieron para que me quedara”, relató.y en su primer partido de Liga MX Sub 20, en el Apertura 2019 contra Pumas,, un juego que lo dejó marcado al permitirle ganarse la confianza del cuerpo técnico potosino.es el que más me ha marcado, fue clave para que me tomaran más en cuenta, que me siguieran dando oportunidad, ese partido fue el que hiciera que llamara la atención”, concretó.ha salido a banca en Copa MX y es titular indiscutible de la escuadra Sub 20, un jugador que dejó la comodidad de la Liga TDP en busca de otro nivel, lo encontró en la red, y la red se ha convertido en su enemiga, a la cual vence con base en goles.“Es una oportunidad muy bonita porque la formación es diferente y el recibimiento ha sido muy importante para mi.y la verdad es que tienen una muy buena idea en cuanto a la formación de jugadores”, concluyó.