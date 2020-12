Del amor al odio: 2020 fue el año de Hugo López-Gatell, ‘El Zar de la Pandemia’

Escuchar Nota

“No tengo que irme a Ginebra como algunos han pensado. Podré seguir ejerciendo el encargo que tengo encomendado”, aseguró.



“Hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell […] ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos y que no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo y que no tuviésemos a los expertos que tenemos”, dijo el mandatario en ‘la mañanera’ del 4 de mayo.



Sin duda alguna, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud,por estar al frente de la pandemia de COVID-19, junto con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.Fue la mañana del 28 de febrero cuando el epidemiólogo confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, y desde entonces ha mantenido informados a los mexicanos sobre la situación mundial de la propagación del coronavirus, a través de una conferencia diaria que se realiza en Palacio Nacional de 7 a 8 de la noche.Los comentarios, explicaciones y decisiones de López-Gatell sobre el virus SARS-CoV 2, que ha arrebatado la vida a miles de personas a nivel mundial, dividieron opiniones entre políticos, especialistas, ex funcionarios y la población del país, pues mientras unos lo acusan de hacer un mal manejo de la emergencia sanitaria, otros lo apoyan.A finales de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su consentimiento para que se incluyera López Gatell en la lista de expertos en epidemiología de las enfermedades infecciosas, por lo que surgió el rumor de que dejaría el país en plena pandemia.A unos cuantos días de recibir la invitación, el Doctor reveló que entró en funciones como experto en el comité, por lo que no era necesario viajar a Suiza.Sin embargo, en noviembre la OMS hizo un llamado a las autoridades mexicanas a tomarse en serio la emergencia sanitaria, debido al incremento de casos y defunciones por COVID-19.En lo que va de la emergencia sanitaria Hugo López-Gatell ha sido atacado en varias ocasiones por senadores, que hasta lo han acusado de “misógino” y “soberbio”, así como de actuar de manera negligente en el manejo de la pandemia.La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez calificó al epidemiólogo de “misógino”, por supuestamente cometer “violencia política” de género contra la legisladora Alejandra Reynoso, durante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, que se llevó a cabo a finales de mayo.En julio, senadores del PAN presentaron una denuncia ante la Organización de las Naciones, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos contra el subsecretario, por hacer un mal manejo de la pandemia por Covid-19 y por su presunta negligencia en el país.Con todo y pancartas, en octubre, senadores lo acusaron otra vez de “soberbio” durante su comparecencia en la Cámara Alta, y le exigieron cambio en la estrategia para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19; además, le recriminaron por el número de muertos que ha dejado la nueva enfermedad en nuestro país.Mientras senadores presentaban denuncias contra el especialista, en redes sociales alcanzó tal fama, que le organizaron ¡un club de fans!, que lleva por nombre Club oficial de Hugo López-Gatell, el cual se mantiene vigente en Facebook.En dicha página, miembros del club de fans comparten fotos a lado del funcionario y replican la información que a diario ofrece en sus conferencias vespertinas.Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el trabajo de Hugo López-Gatell, pues asegura que su estrategia contra la pandemia ha dado buenos resultados, por lo que no debe haber cambios.Información de Radio Fórmula