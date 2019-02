Del Librero de Allegra: ¿aceptas el reto?

¿A quién no le gusta un buen misterio? Todos alguna vez hemos soñado con la posibilidad de ser un detective o un policía famoso que se dedique a resolver misterios, rastreando pistas, buscando huellas, descifrando acertijos…Y justo el libro que recién leí nos pide desentrañar un misterio... Antes de que sea demasiado tarde.Los Buscadores de Libros (Planeta)Autora: Jennifer Chambliss BertmanPodríamos definir a los Buscadores de Libros como una red social de “bookcrossing”: los jugadores dejan libros escondidos por la ciudad, suben pistas sobre su paradero a la web, y buscan libros que otros han ocultado; al hacerlo, ganan puntos y suben de nivel en el juego.Emily es nuestra protagonista y viaja con su familia de ciudad en ciudad porque sus padres tienen el sueño de vivir en todos los estados de Estados Unidos (un sueño difícil, pero probablemente muy satisfactorio cuando sea completado). Emily se la pasa cambiando de costumbres y de amigos, dependiendo de donde viva en el momento, pero hay algo que se mantiene constante en su vida: los Buscadores de Libros.Al poco de mudarse a San Francisco ocurren tres cosas que cambiaran la vida de nuestra protagonista para siempre: la primera, Emily conoce a su vecino James, y se hacen amigos al instante.La segunda: el señor Griswold, el fundador de los Buscadores de Libros, sufre un grave accidente e ingresa en el hospital.La tercera: Emily descubre un ejemplar de El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe, con el que empieza uno de los retos más difíciles para los buscadores. Lo que Emily no sabe es que tras esta obra no se encuentra el último juego del señor Griswold, sino que es nada más y nada menos que el motivo de su extraño accidente.Si les gustan los libros (y sé que les encantan), acepten el reto de los Buscadores.Los están esperando.