Del librero de Allegra: Brujas literarias

¿Ustedes saben que es una bruja? Esa palabra se usa mucho últimamente como insulto. Cuando nosotros imaginamos una bruja lo primero que se viene a nuestra cabeza es la imagen de una mujer muy vieja y horrenda, tal vez con la piel verde y con un sombrero puntiagudo, una mujer que por las noches vuela con una escoba haciendo hechizos malévolos.Pero ¿Cuál es la verdadera definición de bruja? Pues viene de una combinación de palabras muy viejas que significan “Sabia”, “Doblarse” o “Sauce”. Entonces esto nos dice que una bruja es alguien hábil en el arte de la magia, un ser fuerte e inteligente que se deja cambiar por el tiempo y hace que el tiempo cambie con ella.Pueden imaginarse que hoy no vamos a hablar de las brujas que se les vinieron a la cabeza.Si, ya sé que están pensando “¿Qué diablos es una bruja literaria?” Déjenme explicar.Las autoras de este libro concluyeron que todas las artistas son magas, y las brujas tienen una magia especial. Las escritoras y las brujas viven ambas en mundos creativos, misteriosos y diferentes; mundos que tal vez no entendemos. No le temen a la oscuridad.Esto libro es una celebración y un homenaje a todas las mujeres escritoras que a lo largo de la historia han sido ignoradas y rechazadas, que se rebelaron contra la sociedad que se intentaba decirles como tenían que comportarse y actuar, tal y como se hizo con las brujas en su tiempo.Nos narra una pequeña biografía de cada una de estas “Brujas literarias”, algunas hazañas que hicieron para que pudieran ser consideradas como tal y una pequeña recomendación con los “hechizos” o historias más importantes que hizo cada una todo como si fuera un viejo libro de magia.Además, son incluidas autoras de diferentes épocas y lugares desde las más conocidas como Emily Dickinson o Agatha Christie, hasta otras más desconocidas como Janet Frame o Yumiko Kurahashi.Vamos a descubrir todos los secretos que ocultaban estas “Brujas” juntos.No le tengan miedo a la oscuridad.