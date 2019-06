Del Librero de Allegra: ‘Una palabra marcaba la diferencia’

Saltillo, coah.- A veces la vida puede ser muy complicada, ¿no? Nos puede lanzar en situaciones o problemas en los que nosotros pensábamos que no teníamos nada que ver. Escenarios en los que nunca, ni en un millón de años, podríamos haberlos imaginado.Pero no siempre esto es algo malo. Algunas veces es lo mejor que podía pasarnos en la vida.Hola Universo (Océano Gran Travesía)Autora: Erin Entrada KellyHola Universo nos habla de la historia de cuatro niños que no se conocían, son muy diferentes y están pasando por una de las etapas más complicadas de la vida: la adolescencia.Virgil Salinas es tímido e incomprendido, ya que sólo se siente cómodo hablando con su abuela, pero tiene un gran corazón que procede de una familia filipina adicta a los deportes. La mala suerte de Virgil es que tiene que aguantar las humillaciones diarias en su instituto por parte de Chet Bullens, el abusón más terrorífico de la escuela.Valencia Somerset es sorda, testaruda, intrépida y muy inteligente, lo único que ella quiere es que la traten como una más entre la sociedad y tener un amigo/a quién contarle las cosas. Intenta ser aceptada en diferentes círculos, pero no ha tenido mucha suerte; siempre la dejan de lado por no poder jugar debido a su condición.Kaori Tanaka es una autoproclamada psíquica japonesa, dice que lee la buena fortuna y que es vidente, por eso comenzará un pequeño negocio para descubrir el futuro de algunos niños de su barrio. Hay que decir que el negocio sólo tiene un cliente: Virgil.Por último, tenemos a Chet. Es el abusivo de la escuela que sueña con ser jugador de baloncesto. Pero las cosas no son tan blanco y negro: su padre no tiene ningún interés en su hijo, sólo se preocupa porque triunfe en los deportes, sin molestarse en preguntar nunca qué piensa, cuáles son sus sentimientos o su opinión sobre su futuro.Una broma de Chet hará que los destinos de estos cuatro niños se conecten entre sí.Y gracias a esta broma, todos verán que hay más personas que se sienten como ellos y lucharán por cambiar aquello que no les gusta del mundo, pues se dan cuenta de que juntos son más fuertes.