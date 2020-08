Del ‘ni crean que me espantan’ a la captura de ‘El Marro’

Escuchar Nota

#Estados: Luego de la detención de 26 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre del líder de esta organización criminal; José Antonio Yépez, alias “El Marro” apareció en un video.https://t.co/y9UhgX1od1 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 21, 2020

#ÚLTIMAHORA: Durante la madrugada de este domingo, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio “Y”, alias El Marro, fue detenido por elementos del Ejército y autoridades de Guanajuatohttps://t.co/PkId4Yi60r — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 2, 2020

Transcurrieron 41 días desde quey afirmó: “no crean que a mí me espantan”. Esta madrugada el presunto criminal fue detenido.Esta mañana el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, informó que; además se liberó a una mujer que se encontraba secuestrada.Pero esta no es la primera vez que este sujeto es detenido, ya que el ahora líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue aprehendido en 2009 por robo; sin embargo fue puesto en libertad.En ese mismo año, en el que poco a poco comenzó a tener más poder hasta controlar, con ayuda de familiares y conocidos, su base en Guanajuato, en dondeprovocada, actualmente, por la lucha del territorio con su exgrupo delictivo.En medios informativoss, lo que se denominó como huachicoleo, por su parecido con la toma de aguamiel de los magueyes para hacer pulque.En ese momento, José Antonio “Y” habría sido el lugarteniente de, pero no pasó mucho tiempo antes de que asumiera el control del grupo delincuencial., toda vez que lanzó un video que muestra a un grupo armado disparando al aire y amenazando al Cártel Jalisco Nueva Generación, afirmando que Guanajuato es su territorio.A partir de ese momento, de acuerdo con las mismas autoridades de Guanajuato,, sin dejar de lado Comonfort, Juventino Rosas, Valle de Santiago, Villagrán, Cortázar e Irapuato.El Cártel de Santa Rosa de Lima no solamente se nutría de las ganancias por la venta del combustible robado, sino también del resultado del secuestro y la extorsión, que principalmente ha afectado a los comerciantes de Celaya, Salamanca e Irapuato.