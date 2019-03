Del Toro creará Centro Internacional de Animación

El cineasta mexicano Guillermo del Toro impulsará el talento en México con la apertura del Centro Internacional de Animación.“Será la CIA, aunque le diremos de cariño ´El taller de Chucho´", informó el realizador durante la mesa de diálogo “Programar para una audiencia global: Kids and families”, que sostuvo con Melissa Cobb, VP de niños y familia de Netflix.“Este es un momento único, estamos rompiendo el modelo en el hacer animación”, expresó De Toro al participar en la 34 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).“Debemos saber que la industria se rompe por sus limitantes y la coyuntura en la que estamos. La meta es trabajar con series y largometrajes de Guadalajara, con talento local porque buscamos a la siguiente generación de cineastas”.Subrayó que en el centro de animación darán apoyo a la producción local. “Nos reunimos con los animadores de Guadalajara y vimos sus necesidades, aquí hay talento. Trataremos de convertirlo en un modelo que permita que la producción internacional nos dé un taller para aprender y después trabajar en los proyectos, pero así habrá una conexión entre Guadalajara y el mundo”.Melissa Cobb comentó que el modelo de la animación ahora es distinto. “Durante muchas décadas vivimos en una estructura y pensamos que la animación era algo a gran escala y ahora esto se ha roto. La actual es una década prodigiosa porque nunca ha sido así de abierto, hay un enorme potencial de posibilidades”, comentó.Guillermo del Toro consideró que durante muchos años la animación estuvo orientada hacia los hombres y hoy el movimiento de los productores se mueve con la creatividad de mujeres, por lo que es un momento muy singular.“Las mujeres están tomando un papel fundamental en el mundo de la animación y se están convirtiendo en las mejores. Cuatro directores de estudio son mujeres”, subrayó.En ese renglón, Melissa Cobb mencionó que el interés de Netflix está en las películas de mujeres que no sean habladas al idioma inglés y que destaquen por su diversidad.“Las leyendas es algo que empezamos a trabajar en compra y después nos enteramos que funcionaba bien en todo el mundo. Es interesante ver cómo la gente se involucra en series como leyendas."Se trata de buscar a la nueva generación de cineastas y queremos impulsarla. Estamos esperando que haya series increíbles. La creatividad está ahí como nunca antes había estado y solo estamos añadiendo el apoyo para que la gente haga cosas”, añadió Melissa Cobb.El cambio en la animación es enorme a diferencia de como era hace 25 años, apuntó Del Toro, quien trabaja en “Pinocchio”, película de animación a su cargo para Netflix.Mencionó que Disney tenía la facilidad de pasar la narrativa a la animación, pero Pixar incluyó una nueva forma de contar las historias.“La mayor parte de las películas que he producido son de cineastas que van saliendo, pero también hay que retomar a los viejos. El estado de la industria es que nos sentimos frustrados. La gran parte sale de la frustración, pues mientras más frustrado estés más probable es que tengas algo que decir", afirmó.