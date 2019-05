Del Toro pagará pasaje a equipo matemático para olimpiada

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de mayo de 2019

Guillermo del Toro se ha ofrecido a pagar los boletos de avión de todos los integrantes del equipo de La Sociedad Matemática Mexicana (SMM) para que puedan ir a competir a Sudáfrica.Esta asociación ha señalado que los recursos que les entregó el Conacyt no son suficientes y que no han recibido apoyo por parte de alguna otra instancia gubernamental.La olimpiada internacional se llevará a cabo en Sudáfrica en agosto de este año, pero los miembros del equipo mexicano no contaban con los recursos para cubrir los gastos.Pero ahora, el cineasta ganador del Oscar, les ha ofrecido pagar los boletos de avión de los 12 integrantes. Fue a través de su cuenta de Twitter que les dio las buenas noticias.La asociación contestó con un #porquesoymexicanoEl Conacyt les entregó en abril un millón 600 mil pesos, pero la SMM señala que este dinero representa solo un 35% de lo que recibieron el año pasado.