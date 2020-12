Del Toro y Cuarón se solidarizan con dos jóvenes que denunciaron a psicoanalista por abuso sexual

Escuchar Nota

que le llegue a la cuenta de Guillermo del Toro o @alfonsocuaron, tal vez vean esto y puedan ayudar — Estefania Mora. (@estefaniamora) December 27, 2020

AMIGAS NECESITO SU AYUDA!! compartan y vean este video para viralizar el caso de los abusos del Doctor Gabriel Vallejo Zerónhttps://t.co/DhxcdzEUt7 pic.twitter.com/935iWDyjFd — me llaman septum (@andrealopezasce) December 26, 2020

Luego de hacerse virales dos videos en los que mujeres acusan presunto abuso sexual y psicológico por parte del psicoanalista, los directores de cineexpresaron su solidaridad con las denunciantes.De acuerdo con, Vallejo Zerón, profesor jubilado del, empezó a abusar de ella a partir de los siete años, cuando era pareja y terapeuta de su mamá; a los 12 años la violó y continuó hasta que tenía 21.La mujer dijo que se atrevió a denunciar los hechos después de que el sujeto le pidió que cuidara a una niña de dos años, hija de una compañera de terapia.“Frente a la bebé se encueró, se masturbó para tener el pene erecto y le decía a la nena ‘bebé, bebé’, para que volteara, mientras movía su pene (…) en ese momento me di cuenta que quedarme callada era ser cómplice y no puedo permitir que le haga daño a nadie más”, apuntó Paulina, quien afirmó tener pruebas de sus señalamientos.“Mi vida está en peligro. Voy a iniciar un juicio legal contra el doctor Gabriel Vallejo Zerón porque no es la persona que dice ser. Algunos lo conocerán como mi maestro, algunos lo conocerán como mi terapeuta y algunos lo conocerán como mi papá. No es ninguna de esas cosas. Él abusó de mí cuando yo tenía 7 años, por primera vez me masturbó cuando íbamos en un coche, yo iba en el asiento de atrás. Él me masturbó mientras se la iba jalando (…) la primera vez que él me violó yo tenía 12 años, tengo pruebas de esto que estoy diciendo”, subrayó.Además, sostuvo que se percató de que su abusador tuvo al menos cuatro parejas, todas pacientes a las que manipuló, una de las cuales es Daniela.Esta última refirió que Vallejo Zerón es su psicoanalista desde hace 17 años y tiene una relación con él desde hace ocho. También dijo que hay amenazas de por medio y por esa razón no podía alejarse de su victimario.“Es una persona que con la fachada de ser humano y que busca el bien social, extorsiona a sus pacientes, los somete para que donen para una supuesta casa de la mujer migrante que él dirige. Él es una persona que rompe el derecho de secrecía de sus terapias y dice todo lo que sus pacientes le comparten y le confían. Es una persona violenta. En las veces que yo he intentado zafarme de esta relación, me ha amenazado de muerte, de matar a mi hijo, de inyectarme una sustancia para volverme loca”.Gabriel Vallejo Zerón participó en un foro virtual donde los estelares fueron los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, por lo tanto, las jóvenes acudieron a ellos para pedir apoyo. Ambos condenaron los hechos y exigieron garantizar la seguridad de las denunciantes.“Alfonso Cuarón y yo queremos expresar tanto nuestro apoyo como nuestra solidaridad a Paulina y Daniela en este terrible trance”, escribió en redes Guillermo del Toro.