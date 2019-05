Delegación Panamericana podría llegar a 600 atletas

Para la máxima autoridad del deporte mexicano, Ana Gabriela Guevara Espinoza, no le sorprendería que la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019 supere los 600 atletas.“En cuanto a la conformación de la delegación vamos muy bien, veo un muy buen ánimo en los atletas. Teníamos en planes que sólo asistirían alrededor de 500 deportistas, pero al corte de la semana pasada ya iban 540 clasificados y la tendencia es que superemos 600 atletas, lo que nos permitirá llevar una delegación muy nutrida”, dijo la medallista olímpica.En cuanto a la expectativa que se tiene acerca del papel que realizarán los atletas mexicanos en Lima, Perú, Guevara Espinoza espera que México haga un papel decoroso.“No quiero hacer un pronóstico en cuanto al lugar en el medallero o en el número de medallas, porque no me gustaría dar un número que se convierta en una carga para los deportistas; hay que dejar que ellos hagan su trabajo, así como yo pido que me dejen hacer el mío, pero hay un espíritu distinto, están muy entusiasmados y debemos de lograr que, esto siga así hasta Tokio 2020”, aseguró la dirigente de Conade.En el caso de la marchista mexicana Lupita González, Ana aseguró que recibirá todo el apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).“Lupita es una gran atleta, de las más grandes que hemos tenido en los últimos 15 años, tiene una calidad deportiva excepcional, lamentablemente pasa esto, como institución no podemos tomar parte, sólo nos resta acompañarla y apoyarla en todo su proceso. La Conade no puede tomar una postura oficial, pero estaremos con ella en todo momento para lo que se le ofrezca.Al hablar acerca de sus aspiraciones políticas a futuro, la sonorense señaló que está abierta a cualquier oportunidad, pero que, ahora está abocada a realizar un buen papel al frente de la Conade.“Aquí (en la política), las oportunidades son muchas, y ahora estoy aquí más, no estoy peleada con el futuro y si el presidente me pide que haga otra cosa con gusto lo haré, pero hoy mi tarea está cien por ciento aquí en la Conade", enfatizó.Agregó que "si el futuro me da para otras cosas, pues no estoy negada; esta plataforma me permite reencontrarme con mis inicios, solamente en la arena nacional, pero hoy estoy muy contenta aquí y mañana, te repito, si el presidente me pide que haga otra cosa, pues con muchísimo gusto lo haré”, detalló la sonorense.